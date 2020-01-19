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Жизнь

Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

Моральными уродами назвал президент России Владимир Путин тех, кто выступает в России против поддержки семей с детьми, передает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

Об этом глава государства высказался во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Говоря о своем недавнем послании Федеральному Собранию, Путин отметил: «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

Также президент добавил, что подобные разговоры позволяют выявить «дурь», которая имеется в головах некоторых людей.

Напомним, ранее бурную дискуссию в обществе вызвало заявление бывшей звезды телепроекта ДОМ-2 Алены Водонаевой, которая сказала, что массовая финансовая поддержка семей приведет к катастрофическим последствиям.

«Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — сказала она.

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