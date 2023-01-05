Путин объявил о прекращении огня на время Рождества

Путин поручил на время Рождества ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указание главы государства.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 января призвал стороны прекратить огонь во время Рождества, чтобы люди смогли посетить храмы.

Владимир Путин прислушался к главе РПЦ и поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в указе президента.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением.