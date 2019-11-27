Путин обнял заплакавшую бабушку в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин обнял бабушку, которую увидел во время посещения Санкт-Петербурга.

Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовал на своей странице в twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал представитель СМИ.

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Российский лидер посетил Санкт-Петербург для открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. После этого глава государства подошел к местным жителям.

Напомним, что 27 ноября президент открыл автомобильную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург. По его словам, трассой можно гордиться, а сама она будет способствовать развитию российских регионов.