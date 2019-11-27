Путин обнял заплакавшую бабушку в Санкт-Петербурге

Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовал на своей странице в twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал представитель СМИ.
Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.
Российский лидер посетил Санкт-Петербург для открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. После этого глава государства подошел к местным жителям.
Напомним, что 27 ноября президент открыл автомобильную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург. По его словам, трассой можно гордиться, а сама она будет способствовать развитию российских регионов.