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Жизнь

Не дожидаясь. Путин отправил в отставку замминистра МВД

Президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Указ опубликован на портале правовой информации.

Полиция.
Полиция.
kemoblast.ru

Одновременно президент освободил его от должности заместителя министра внутренних дел.

За несколько дней до этого по делу о злоупотреблении полномочиями арестовали троих его подчиненных, в том числе двоих заместителей — Александра Бирюкова и Александра Краковского, добавил «Коммерсант».

По версии следствия, они распорядились перевести под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Бирюков и Краковский намеревались получить от Худояна незаконное вознаграждение, уточняет РБК со ссылкой на СК.

«Романов был допрошен в рамках расследования уголовного дела в отношении двух арестованных его заместителей Краковского и Бирюкова. Его статус на сегодняшний день — свидетель», — сказал источник ТАСС.

Глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении Романова, но президент принял кадровое решение еще до ее завершения.

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