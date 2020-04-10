Не дожидаясь. Путин отправил в отставку замминистра МВД

Одновременно президент освободил его от должности заместителя министра внутренних дел.

За несколько дней до этого по делу о злоупотреблении полномочиями арестовали троих его подчиненных, в том числе двоих заместителей — Александра Бирюкова и Александра Краковского, добавил «Коммерсант».

По версии следствия, они распорядились перевести под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Бирюков и Краковский намеревались получить от Худояна незаконное вознаграждение, уточняет РБК со ссылкой на СК.

«Романов был допрошен в рамках расследования уголовного дела в отношении двух арестованных его заместителей Краковского и Бирюкова. Его статус на сегодняшний день — свидетель», — сказал источник ТАСС.

Глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении Романова, но президент принял кадровое решение еще до ее завершения.