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Жизнь

Путин ответил на вопрос о войне словами: «Мы повторим»

В интервью ТАСС, посвященном Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин на вопрос об этом событии ответил словами: «Мы повторим», рассказывает Lenta.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Интервью с Владимиром Путиным выйдет 10 марта. В нем идет разговор о Великой Отечественной войне, лидере Советского Союза Сталине и фюрере Третьего рейха Гитлере.

И отвечая нв порос журналиста о Великой Отечественной войны, Путин заявил следующее.

И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.

В конце февраля президент заявил, что попытки украсть у России победу в войне предпринимаются, но это невозможно. Он поддержал идею прописать в Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

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