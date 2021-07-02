Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе — декабре 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

На единовременную выплату могут рассчитывать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Деньги будут перечислены одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на лицевой счет.

Указ вступает в силу со дня его подписания, пишет bfm.ru.

Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября.

Ранее Владимир Путин говорил, что у родителей должно быть время подготовить детей к школе.

Именно поэтому очередную выплату родители уже называют «школьной».