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Жизнь

Путин подписал указ о призыве на военные сборы солдат и офицеров запаса

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе граждан.

Сергей Шойгу и Владимир Путин.
Сергей Шойгу и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах и органах ФСБ», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, пишет «Росбалт».

Правительству и региональным властям указом поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников, для прохождения военных сборов и с проведением сборов.

В июне 2020-го президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов находящихся в запасе солдат и офицеров.

Ранее сборы были перенесены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Военные сборы проводились в течение двух месяцев во всех регионах России.

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