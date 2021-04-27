Путин подписал указ о призыве на военные сборы солдат и офицеров запаса

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах и органах ФСБ», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания, пишет «Росбалт».
Правительству и региональным властям указом поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников, для прохождения военных сборов и с проведением сборов.
В июне 2020-го президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов находящихся в запасе солдат и офицеров.
Ранее сборы были перенесены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Военные сборы проводились в течение двух месяцев во всех регионах России.