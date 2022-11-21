21 ноября
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Жизнь

Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

Президент Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми. Его опубликовали на сайте правовой информации.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

По закону, беременные и семьи с детьми будут получать единое пособие с 1 января 2023 года.

Ежемесячное пособие предусмотрели для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

Семьям, в которых несколько детей до 17 лет, будут начислять пособие за каждого ребенка.

Выплаты будут назначать нуждающимся. Для этого планируют проводить комплексную проверку нуждаемости, с учетом имущественной обеспеченности, трудового потенциала и доходов семьи.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

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