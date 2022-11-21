Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

По закону, беременные и семьи с детьми будут получать единое пособие с 1 января 2023 года.
Ежемесячное пособие предусмотрели для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.
Семьям, в которых несколько детей до 17 лет, будут начислять пособие за каждого ребенка.
Выплаты будут назначать нуждающимся. Для этого планируют проводить комплексную проверку нуждаемости, с учетом имущественной обеспеченности, трудового потенциала и доходов семьи.
Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.