Президент Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми. Его опубликовали на сайте правовой информации.

По закону, беременные и семьи с детьми будут получать единое пособие с 1 января 2023 года.

Ежемесячное пособие предусмотрели для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

Семьям, в которых несколько детей до 17 лет, будут начислять пособие за каждого ребенка.

Выплаты будут назначать нуждающимся. Для этого планируют проводить комплексную проверку нуждаемости, с учетом имущественной обеспеченности, трудового потенциала и доходов семьи.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.