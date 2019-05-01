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Жизнь

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин подписал закон, которой меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации, пишут РИА Новости.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Теперь в среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тысяч рублей в месяц. Правительство планирует выделить на эти цели 950 млн рублей в этом году и до 1,42 миллиарда — в последующие.

Прибавку получат те, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений, отмечают «Известия».

Закон разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

О других законодательных изменениях, которые вступили в силу с 1 мая, читайте в материале altapress.ru.

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