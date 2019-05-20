Путин помиловал троих осужденных россиян и одного украинца

Владимир Путин подписал указ о помиловании четверых осужденных — двоих мужчин и двух женщин. Речь идет о 82-летнем Владилене Литвинове, 84-летней Гайникамал Аюповой, 19-летней Жанне Саламатиной и 48-летнем Сергее Гладкобородове.

Жанну Саламатину осудили в 2018 году в Волгограде, пишет Life. Пенсионерка Гайникамал Аюпова села в тюрьму в 2015 году в возрасте 80 лет по приговору суда Курганской области.

Помилование получил Владилен Литвинов, который получил срок в 2017 году. Мужчина нанес своей лежачей супруге травмы, несовместимые с жизнью. Ходатайство поддержали его сын и дочь. В нём они указывали, что простили отца и готовы оказать ему поддержку.

Харьковчанина Сергея Гладкобородова осудили в Москве. Он ходатайствовал о снятии судимости, так как это лишило его возможности въезжать на территорию России для ухода за своей тяжело больной матерью.

Указы вступят в силу через 10 дней со дня опубликования.