Путин помиловал троих осужденных россиян и одного украинца

Жанну Саламатину осудили в 2018 году в Волгограде, пишет Life. Пенсионерка Гайникамал Аюпова села в тюрьму в 2015 году в возрасте 80 лет по приговору суда Курганской области.
Помилование получил Владилен Литвинов, который получил срок в 2017 году. Мужчина нанес своей лежачей супруге травмы, несовместимые с жизнью. Ходатайство поддержали его сын и дочь. В нём они указывали, что простили отца и готовы оказать ему поддержку.
Харьковчанина Сергея Гладкобородова осудили в Москве. Он ходатайствовал о снятии судимости, так как это лишило его возможности въезжать на территорию России для ухода за своей тяжело больной матерью.
Указы вступят в силу через 10 дней со дня опубликования.