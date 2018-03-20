Собчак попросила Путина помиловать брата Навального

Путин встретился с кандидатами, баллотировавшихся на выборах. Фото: kremlin.ru. Путин встретился с кандидатами, баллотировавшихся на выборах. Фото: kremlin.ru. Путин встретился с кандидатами, баллотировавшихся на выборах. Фото: kremlin.ru. Путин встретился с кандидатами, баллотировавшихся на выборах. Фото: kremlin.ru.

Путин заявил, что основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны.

В России, по мнению Путина, не должно быть ситуации, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы, пишет пресс-служба Кремля.

Также президент РФ сказал, что никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Кроме этого, запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Считаю, что для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности в самом широком смысле этого слова, объединять наши усилия для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и на преодоление тех вызовов, с которыми Россия сталкивается. Это могут быть и не простые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения. Очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями долгосрочными, интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения.

В конце встречи Ксения Собчак передала Путину папку с именами и фамилиями. Действующий президент пообещал рассмотреть ее прошение. В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисок, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие.

Другой кандидат — Борис Титов — также передал Путину свой список, который представляет собой полную версию так называемого "лондонского списка" — перечня бизнесменов, уехавших из России из-за заведенных на них уголовных дел по экономическим статьям.

После встречи Путина с кандидатами в президенты Жириновский сообщил, что ранее высказывался за перемену в устройстве власти в России, передает РИА "Новости".

"За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это мое мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента", — заявил лидер ЛДПР, пишет vz.ru.

На выборах в президенты РФ 18 марта было установлено несколько рекордов. Во-первых, Путин набрал более 76% голосов — столько ранее не набирал никто из президентов. Во-вторых, за него проголосовали более половины от списочного состава избирателей, то есть от всех взрослых россиян — 51,75%. Такого ранее также никому не удавалось, пишет polit.ru.

Владимира Путина избрали президентом на шесть лет, до 2024 года. Формально это четвертый его президентский срок и второй подряд. Если не будет изменена Конституция, а президент уже пообещал не проводить конституционную реформу, то в 2024 году он не сможет выставлять свою кандидатуру на выборах президента.