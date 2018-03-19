Грудинин по итогам выборов проиграл усы

Если бы он набрал более 15%, Дудь побрился бы наголо, пишет polit.ru.

Журналист в своем Instagram опубликовал фото бритвенного станка.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Также Грудинин, получивший на прошедших выборах менее 12% голосов, заявил о фальсификациях.

"К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно", — цитирует политика "Интерфакс".

По данным Грудинина, такие случаи происходили в Подмосковье, но, "несмотря на всю эту грязь, которая лилась", КПРФ прошла выборы президента "достойно".

Результат Грудинина — худший для кандидатов от коммунистов в новейшей истории страны. (Для сравнения: на прошлых выборах в 2012 году за председателя КПРФ Геннадия Зюганова проголосовали более 17% избирателей).

Президентские выборы с большим отрывом выиграл действующий глава государства Владимир Путин.