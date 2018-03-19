Грудинин по итогам выборов проиграл усы

По итогам нынешней президентской гонки кандидат от КПРФ Грудинин проспорил свои усы. Ранее он поспорил с журналистом Юрием Дудем на то, что сбреет усы, если наберет менее 15% на выборах.
Если бы он набрал более 15%, Дудь побрился бы наголо, пишет polit.ru.
Журналист в своем Instagram опубликовал фото бритвенного станка.
Также Грудинин, получивший на прошедших выборах менее 12% голосов, заявил о фальсификациях.
"К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно", — цитирует политика "Интерфакс".
По данным Грудинина, такие случаи происходили в Подмосковье, но, "несмотря на всю эту грязь, которая лилась", КПРФ прошла выборы президента "достойно".
Результат Грудинина — худший для кандидатов от коммунистов в новейшей истории страны. (Для сравнения: на прошлых выборах в 2012 году за председателя КПРФ Геннадия Зюганова проголосовали более 17% избирателей).
Президентские выборы с большим отрывом выиграл действующий глава государства Владимир Путин.
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