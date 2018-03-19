Грудинин назвал выборы президента РФ "самыми грязными на постсоветском пространстве"

"К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно", — сказал Грудинин и отметил, что такие случаи происходили в Московской области. Кандидат от КПРФ добавил, что, "несмотря на всю эту грязь, которая лилась", он и его сторонники прошли выборы президента "достойно".

О том, что система "Мобильный избиратель" создает условия для неоднократного голосования рассказал РБК представитель "Яблока" Павел Мельников. "Я провел эксперимент, чтобы понять, как в реальности работает эта система", — рассказал он.

По словам Мельникова, ему удалось проголосовать в московском районе Митино и подмосковном Одинцово. После этого избирательные комиссии Москвы и Московской области обратились в правоохранительные органы для проверки действий члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) и Мельникова.

В начале марта в Центральной избирательной комиссии сообщили, что у Грудинина есть 13 незакрытых счетов в швейцарских банках, где лежат около 55 млн руб., а на одном из них — золотые слитки. Сам кандидат от КПРФ назвал сообщения о зарубежных счетах "информационным вбросом".

По результатам обработки 95% итоговых протоколов Грудинин на выборах занимает второе место с 11,92% голосов (данные ЦИК). Лидером остается президент РФ Владимир Путин, за которого проголосовали 76,56% избирателей. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в поддержку которого отдали свои голоса 5,77% россиян, принявших участие в выборах. На четвертом месте — Ксения Собчак с 1,62% голосов. Кандидат от партии "Яблоко" получил 1% поддержки избирателей. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получили 0,74%, 0,68% и 0,65% голосов соответственно.

Только Республика Якутия (Саха) при голосовании за Владимира Путина показала результат меньше, чем в Алтайском крае. В то же время кандидат от КПРФ Павел Грудинин в северном регионе набрал больше, следует из предварительных результатов, опубликованных на сайте Центризбиркома.