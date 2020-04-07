Путин пошутил, что в условиях пандемии вся страна стала вирусологами

Президент России Владимир Путин провел 7 апреля совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике. Общаясь в формате видеоконференции с различными ведущими учеными в этой области, он сказал, что сейчас «вся страна — вирусологи».

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Во вступлении Путин вновь сделал намек в адрес губернаторов, которые должны в своих регионах найти баланс между сохранением жизни и здоровья граждан и нормальной экономической деятельностью.

«Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — сказал президент.

Главный внештатный эндокринолог при Минздраве России, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов в свою очередь сравнил пандемию коронавируса со взрывом на Чернобыльской АЭС. И как очевидец тех событий, он сказал, что сейчас люди ведут себя гораздо более организованно, паники никакой нет.

Но при этом Иван Дедов согласился с мнением специалистов, что врачей для борьбы с коронавирусом сегодня в стране явно не хватает.

«Надо понимать, что нам сегодня надо выстраивать вторую и третью линию врачей, сестер, которые пойдут на смену, надо понимать, у нас должны быть большие резервы», — подчеркнул Иван Дедов.

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов доложил президенту о том, как идет работа над созданием вакцины от коронавируса. Однако эта часть совещания в стенограмму пока не попала.