Путин пошутил, что в условиях пандемии вся страна стала вирусологами

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
Во вступлении Путин вновь сделал намек в адрес губернаторов, которые должны в своих регионах найти баланс между сохранением жизни и здоровья граждан и нормальной экономической деятельностью.
«Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — сказал президент.
Главный внештатный эндокринолог при Минздраве России, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов в свою очередь сравнил пандемию коронавируса со взрывом на Чернобыльской АЭС. И как очевидец тех событий, он сказал, что сейчас люди ведут себя гораздо более организованно, паники никакой нет.
Но при этом Иван Дедов согласился с мнением специалистов, что врачей для борьбы с коронавирусом сегодня в стране явно не хватает.
«Надо понимать, что нам сегодня надо выстраивать вторую и третью линию врачей, сестер, которые пойдут на смену, надо понимать, у нас должны быть большие резервы», — подчеркнул Иван Дедов.
Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов доложил президенту о том, как идет работа над созданием вакцины от коронавируса. Однако эта часть совещания в стенограмму пока не попала.