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Жизнь

Путин пошутил о способностях Кудрина разбираться «во всех науках»

Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему того, что глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин, являющийся также деканом факультета в СПбГУ, разбирается в искусстве и «во всех науках».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На встрече главы государства со студентами в Сочи один из вопросов задала второкурсница факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Путин уточнил у нее, кто возглавляет этот факультет, на что девушка ответила — Кудрин, сообщает ТАСС.

«А чего он понимает в искусстве?» — с улыбкой спросил президент.

«Я шучу, шучу. А то обидится, — продолжил Путин. — Алексей Леонидович, поди, все понимает, во всех науках».

Факультет свободных искусств и наук основан на принципах либерального образования. Он появился как результат реализации идеи Бард-колледжа (США) и Санкт-Петербургского государственного университета, возникшей в 1996 году.

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