Путин предложил «додавить и задавить» отступающий коронавирус, используя опыт Москвы

Президент России Владимир Путин на встрече с медиками в формате видеоконференции объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в стране.

Путин подчеркнул, что медики с самых первых дней были на передовой, рисковали своим здоровьем и «свели до минимума потери».

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать», — обратился президент к врачам.

При этом, подчеркнул он, борьба с вирусом продолжается. В связи с этим предложил «добить врага», используя опыт Москвы.

«Что касается помощи, которую Москва оказывает регионам, — это чрезвычайно важная миссия, потому что, как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах проблемы еще сохраняются, и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах, и мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время», — призвал глава государства.

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Путин также подчеркнул, что нагрузка на врачей по-прежнему остается высокой, несмотря на отступление коронавируса. Он напомнил о принятых мерах поддержки и предложил новые.

«Вы знаете об этом, я напомню: для врачей — 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50. Для младшего медперсонала, для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тысяч рублей в месяц», — обратился президент к медикам.

При этом все выплаты освобождены от налога на доходы физлиц — деньги должны получать в полном объеме, подчеркнул он.

Что касается новой поддержки, то, во-первых, Путин попросил «решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные», поскольку свои планы на летний отдых многие медработники откладывают.

«Считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдет в отпуск», — сказал он.

Во-вторых, борьба с вирусом продолжается и поэтому Путин предложил еще два месяца — июль и август — сохранять все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом.