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Жизнь

Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, сообщает РИА «Новости».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Конкретные параметры помощи оговорили в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Стороны условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его распространения в Италии достигло 53,5 тыс. человек, умерли — 4825. Только за сутки погибли почти 800 человек.

В Китае, где началась пандемия, зафиксировано около 3,5 тыс. мертельных случаев.

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