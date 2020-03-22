Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, сообщает РИА «Новости» .

Конкретные параметры помощи оговорили в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Стороны условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его распространения в Италии достигло 53,5 тыс. человек, умерли — 4825. Только за сутки погибли почти 800 человек.

В Китае, где началась пандемия, зафиксировано около 3,5 тыс. мертельных случаев.