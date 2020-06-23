Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15%

Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам вечером 23 июня.
Президент напомнил, что в стране действует так называемая плоская шкала НДФЛ. Все физлица платят по 13% вне зависимости от уровня своего дохода.
Сейчас же, по словам Путина, имеются механизмы для более дифференцированного налогообложения.
«Поэтому предлагаю с 1 января будущего года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех кто зарабатывает более 5 млн рублей», — сказал глава государства.
Российский лидер уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть налога, которая превышает 5 млн рублей в год.
По словам президента, дополнительные бюджетные средства, полученные за счет повышения ставки налога, пойдут на лечение тяжело больных детей. Это порядка 60 млрд рублей в год.