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23 июня
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Жизнь

Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15%

Президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто получает доход более 5 млн рублей в год.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам вечером 23 июня.

Президент напомнил, что в стране действует так называемая плоская шкала НДФЛ. Все физлица платят по 13% вне зависимости от уровня своего дохода.

Сейчас же, по словам Путина, имеются механизмы для более дифференцированного налогообложения.

«Поэтому предлагаю с 1 января будущего года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех кто зарабатывает более 5 млн рублей», — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть налога, которая превышает 5 млн рублей в год.

По словам президента, дополнительные бюджетные средства, полученные за счет повышения ставки налога, пойдут на лечение тяжело больных детей. Это порядка 60 млрд рублей в год.

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