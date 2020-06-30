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Жизнь

Путин присвоил алтайскому инженеру звание заслуженного изобретателя

Президент России Владимир Путин подписал 29 июня указ о награждении государственными наградами жителей страны за заслуги в различных видах деятельности, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

В категории «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» награды получили два гражданина — из Волгоградской области и Алтайского края.

«Кувшинову Юрию Юрьевичу — инженеру-конструктору отдела главного технолога акционерного общества «Бийский котельный завод», — говорится в сообщении.

Почетное звание также получили значительное количество жителей Сибири.

Так, к примеру, в Томской области наградили электрогазосварщика, в Иркутской области — машинистку электровоза, в Красноярском крае — фрезеровщика.

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