Путин присвоил алтайскому инженеру звание заслуженного изобретателя

В категории «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» награды получили два гражданина — из Волгоградской области и Алтайского края.
«Кувшинову Юрию Юрьевичу — инженеру-конструктору отдела главного технолога акционерного общества «Бийский котельный завод», — говорится в сообщении.
Почетное звание также получили значительное количество жителей Сибири.
Так, к примеру, в Томской области наградили электрогазосварщика, в Иркутской области — машинистку электровоза, в Красноярском крае — фрезеровщика.