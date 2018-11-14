Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ

Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске.

Указ опубликовали 14 ноября на портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял первое место.

В 2006 году Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а 2007 году ему присвоили звание заслуженного артиста Чеченской Республики, отмечает Lenta,