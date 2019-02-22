Путин призвал россиян пройти двухмесячные военные сборы

Президент России подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году. Об этом сообщает Lenta.ru.

Военные сборы для запасников на Алтае. Июнь 2003 года.

Сборы продлятся два месяца в вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Из семи пунктов указа три проходят под грифом «для служебного пользования».

До какого возраста гражданин подлежит призыву на военные сборы?

Есть возрастные ограничения, которые зависят от присвоенного резервисту разряда.

Военные сборы. Разряды запасников. Скриншот consultant.ru

Как проходят военные сборы?

В ходе сборов резервисты повышают свою квалификацию в теории. На практике они изучают новшества военной профессии.

Запасник обязательно проходит медобследование. По его результатам принимается решение — годен резервист к сборам или нет.

После медкомиссии военкомат отправляет запасников в воинские части, где их ставят на довольствие и выдают обмундирование. Кормят резервистов в солдатской столовой. Режим дня не отличается от режима солдата-срочника.

Как призывают на военные сборы?

Граждан вызывают повестками военные комиссариаты. Они вручаются лично в руки. Призываемый гражданин должен расписаться на корешке. В повестке указано когда и куда должен явиться призывник, а также причина вызова — для прохождения военных сборов.

Сколько платят за военные сборы?

Во время прохождения сборов резервистам гарантированно выплачивают средний заработок по месту работы. А Минобороны выдает денежное содержание, зависящее от должности.

Что будет , если запасник не явится в военкомат?

Уважительными причинами неявки по повестке являются:

заболевание или увечье , связанные с утратой трудоспособности;

связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в их похоронах;

препятствие , возникшее в результате действия непреодолимой силы , или иное обстоятельство , не зависящее от воли гражданина;

возникшее в результате действия непреодолимой силы или иное обстоятельство не зависящее от воли гражданина; иные причины , признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Что грозит за неявку на военные сборы?

В случае неявки без уважительных причин резервиста могут доставить к месту сборов принудительно. При необходимости привлекают полицию. Полиция вправе оштрафовать нарушителя по ст. 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Размер штрафа варьируется от 100 до 500 рублей.

Уголовной ответственности за неявку на военные сборы нет.

Как узнать , подлежу ли я призыву на военные сборы?

По вопросу призыва на военные сборы надо обратиться в отдел военного комиссариата по месту жительства (пребывания).