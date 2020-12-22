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Жизнь

Путин рассказал девочке, какое желание загадает на Новый год для всех россиян

Президент России Владимир Путин рассказал, что под бой курантов на Новый год загадает желание о здоровье для всех россиян, сообщает НТВ.

Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Путин. Интервью с Оливером Стоуном.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

21 декабря Путин вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

В конце тренировки сестра мальчика, сидящая на трибуне, спросила главу государства, что он загадает на Новый год.

Президент сначала ответил, что пока не решил, но затем быстро сориентировался.

«Чтобы все были здоровы», — рассказал Путин о своем желании.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, какой тост он произнесет в новогоднюю ночь.

«Конечно, все мы будем поднимать тосты за своих близких, семью, друзей, коллег. Но в моей семье главным тостом всегда является один „За Россию!“», — подчеркнул он.

Также президент раскрыл несекретный секрет семейного счастья — он кроется в любви.

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