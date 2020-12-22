Путин рассказал девочке, какое желание загадает на Новый год для всех россиян

21 декабря Путин вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.
В конце тренировки сестра мальчика, сидящая на трибуне, спросила главу государства, что он загадает на Новый год.
Президент сначала ответил, что пока не решил, но затем быстро сориентировался.
«Чтобы все были здоровы», — рассказал Путин о своем желании.
Напомним, на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, какой тост он произнесет в новогоднюю ночь.
«Конечно, все мы будем поднимать тосты за своих близких, семью, друзей, коллег. Но в моей семье главным тостом всегда является один „За Россию!“», — подчеркнул он.
Также президент раскрыл несекретный секрет семейного счастья — он кроется в любви.