Путин рассказал, как отдыхает в свободное от работы время

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу « Россия-1 » рассказал, чем занимается в свободное время.

Он любит слушать музыку и заниматься спортом, сообщил глава государства.

Телеканал выпустил фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин», который покажет полностью в вечернем эфире 21 июня.

Журналист задал вопрос президенту, может ли он позволить себе отключиться: никого не видеть и не слышать. Путин рассказал, что с ним рядом всегда находятся операторы генерального штаба, так как он обязан быть на связи. Однако, по словам главы государства, он научился уделять время отдыху и в таких условиях.

«За эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда есть несколько свободных часов, я могу заниматься тем, что мне нравится. Например, спортом, или почитать, или музыку послушать», — поделился Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства ежедневно тренируется, а также занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом, пишет Lenta.ru.