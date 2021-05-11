Путин рассказал о последствиях своей вакцинации от коронавируса

Как рассказал президент, согласно результатам анализа, после прививки у него «хороший» уровень антител.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — пояснил Путин журналистам в эфире телеканала «Россия 24».

Глава РФ также добавил, что обсудил ход вакцинации в стране с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал россиян «продолжать прививочную кампанию».

«Нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», — завил президент.

По заявлению Кремля, Владимир Путин поставил прививки от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Ни трансляции, ни фотографий с вакцинации президента не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил «верить на слово» в то, что Путин вакцинируется от коронавируса. А сам глава государства объяснил отказ от публичной антиковидной вакцинации нежеланием «обезьянничать».