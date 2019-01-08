Путин рассказал о своем воинском звании

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии. Об этом он рассказал во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Видеозапись признания опубликована на сайте Кремля .

На народных гуляниях в Петропавловской крепости президент выстрелил из пушки. Полуденный залп в крепости совершают не один десяток лет и очередь на производство выстрела соблюдается достаточно строго. В Рождество право на залп подошло для почетного строителя России Владимира Бендета, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку.

В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки. kremlin.ru

Потом они дали синхронный залп.

Владимир Путин,

президент России:

Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра.

Также президент пообщался с кадетами Суворовского военного училища.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенский соборе, в котором его крестили.

После окончания богослужения президент подарил настоятелю собора Николаю Брындину икону «Господь Вседержитель». Тот вручил Путину ответный подарок.