Путин рассказал о своем воинском звании

На народных гуляниях в Петропавловской крепости президент выстрелил из пушки. Полуденный залп в крепости совершают не один десяток лет и очередь на производство выстрела соблюдается достаточно строго. В Рождество право на залп подошло для почетного строителя России Владимира Бендета, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку.
Потом они дали синхронный залп.
Владимир Путин,
президент России:
Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии… 122 миллиметра.
Также президент пообщался с кадетами Суворовского военного училища.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенский соборе, в котором его крестили.
После окончания богослужения президент подарил настоятелю собора Николаю Брындину икону «Господь Вседержитель». Тот вручил Путину ответный подарок.