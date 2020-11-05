Путин рассказал о цели России

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на критику поправок в конституцию по поводу семейных отношений и традиционных ценностей.

Разговор на эту тему состоялся 4 ноября в ходе онлайн-встречи с представителями религиозных конфессий, пишет «Российская газета».

Участники встречи отметили важность того, что в конституцию вошло определение семьи как союза мужчины и женщины. При этом они отметили, что это и вызвало критику в других странах.

Путин считает такую критику странной, потому что Россия этим «никому не мешает», пишет bfm.ru.

«Мы исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — сказал президент.

И пояснил, что имеет в виду духовное укрепление.

Также Путин подчеркнул, что в России уважительно относятся к чужим взглядам и мнениям.

Ранее о своем отношении к нетрадиционным бракам откровенно рассказал Путин. Он заявил, что в России с пониманием, но и с определенной настороженностью относятся ко всем нетрадиционным формам регулирования отношений, в том числе и к бракам.