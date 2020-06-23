Президент России Владимир Путин обратился 23 июня к согражданам и рассказал о том, как страна борется с коронавирусом. По его словам, эпидемия отступает, но расслабляться еще рано.

Так, глава государства отметил, что во время пандемии всем приходилось непросто.

«Но очень важно, что у нас в стране, в обществе, не было растерянности», — подчеркнул российский лидер, добавив, что людей объединило осознание текущей ситуации.

Путин выразил благодарность всем россиянам «за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы прошли самый опасный эпидемии».

Президент также отметил, что федеральные власти с самого начала анализировали ситуацию с распространением COVID-19 по миру. По его словам, в России борьба с эпидемией началась еще «на внешнем контуре».

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

Это, как указал глава государства, позволило задержать эпидемию на полтора-два месяца и выиграть драгоценное время.

«Мы убедились что эпидемии можно противостоять. Главное здесь — работать на опережение», — подчеркнул президент.

«Гибкая модель»

Говоря о том, как выстраивалась борьба с коронавирусом, когда он дошел до РФ, Путин отметил, что власти страны выбрали так называемую «гибкую» модель.

«С самого начала мы выбрали гибкую модель. Субъекты федерации получили дополнительные полномочия, чтобы определять тактику действий на местах», — отметил российский лидер.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом. kremlin.ru.

Все это, акцентировал внимание Путин, позволило выработать эффективный механизм оперативного реагирования.

«Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности», — сказал президент и напомнил, что Россия оказалась в числе немногих стран мира, где сумели наладить производство эффективных лекарств.

Также Путин подчеркнул, что сегодня страна добивается «перелома» в борьбе с вирусом, но подчеркнул — болезнь еще опасна.

«Прошу вас оставаться бдительными и осторожными», — обратился глава государства к россиянам.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

Говоря о вакцине против COVID-19, Путин отметил: «Все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее». При этом, по словам президента, необходима уверенность в эффективности, безопасности и надежности вакцины.

Также Путин заметил, что вакцина — не панацея, а противостоять болезни можно лишь при соблюдении комплекса санитарных мер.

Сила российского здравоохранения

По словам Владимира Путина, эпидемия коронавируса показала, российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации.

Особо он подчеркнул, что опора нашего здравоохранения — это люди и поблагодарил всех медицинских работников, принявших основной удар эпидемии.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом. kremlin.ru.

Налоги и господдержка

Кроме того, Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений в системе налогообложения.

Так, президент предложил с 1 января будущего года изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех кто зарабатывает более 5 млн рублей.

Российский лидер уточнил, что повышенной ставкой будет облагаться только та часть налога, которая превышает 5 млн рублей в год.

По словам президента, дополнительные бюджетные средства, полученные за счет повышения ставки налога, пойдут на лечение тяжело больных детей.

Также он высказался о необходимости создания льготных и удобных режимов налогообложения для бизнеса.

Владимир Путин. kremlin.ru

Кроме того, Путин подчеркнул, что государство продолжит идти по пути поддержки всех тех, кто пострадал от коронавируса. В частности, семьи с детьми вновь получат единовременные выплаты. Причем те, кто уже получил такие выплаты в июне, автоматически получат их и в июле.

Поддержку продолжит получать и российский бизнес, пострадавший в условиях пандемии.

Резюмируя, Путин еще раз подчеркнул, что Россия обязательно «додавит заразу» в лице коронавируса и поблагодарил всех соотечественников.