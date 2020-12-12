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Жизнь

Путин редко смотрит телевизор, и при этом президента «оторопь берет»

Президент РФ Владимир Путин во время общения с членами СПЧ заявил, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту телевидения и соцсетей могут привести к обратной негативной реакции.

Новогоднее обращение Владимира Путина.
Новогоднее обращение Владимира Путина.
скрин с телетрансляции

По мнению российского лидера, из ряда вон выходящие ситуации необходимо ограничивать.

На встрече с главой государства журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела в пример темы нескольких ТВ-шоу, которые вышли на федеральных каналах — «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец — Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник».

Кроме этого, появились люди, готовые торговать смертью в прямом эфире, отметила журналистка, сообщает REN.

«Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — сказал президент.

Путин призвал действовать «очень аккуратно» и «тонко».

«Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь. Но какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами», — добавил российский лидер.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

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