Путин уволил главного прокурора Алтая

«Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА Новости, указ президента был подписан еще 18 ноября, а на следующий день издан приказ об освобождении от должности Мылицына.

Причины досрочного увольнения неизвестны.

На должность прокурора Республики Алтай Николая Мылицына назначили в сентябре 2009 года, отмечается на сайте республиканского надзорного ведомства.

В 1978 году он окончил Свердловский юридический институт. В том же году в соответствии с государственным распределением был принят на службу в органы прокуратуры Алтайского края. Прошел путь от стажера до заместителя прокурора Алтайского края.