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Жизнь

Путин уволил главного прокурора Алтая

Президент РФ Владимир Путин уволил прокурора Республики Алтай Николая Мылицына, сказано на сайте Генпрокуратуры.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА Новости, указ президента был подписан еще 18 ноября, а на следующий день издан приказ об освобождении от должности Мылицына.

Причины досрочного увольнения неизвестны.

На должность прокурора Республики Алтай Николая Мылицына назначили в сентябре 2009 года, отмечается на сайте республиканского надзорного ведомства.

В 1978 году он окончил Свердловский юридический институт. В том же году в соответствии с государственным распределением был принят на службу в органы прокуратуры Алтайского края. Прошел путь от стажера до заместителя прокурора Алтайского края.

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