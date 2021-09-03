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Жизнь

Путин высказался о судьбе мальчика, который поправил президента

В ходе пленарного заседания в рамках VI Восточного экономического форума (6+) президента России Владимира Путина спросили о судьбе российского школьника, поправившего его время открытого урока 1 сентября во всероссийском детском центре «Океан», пишет primamedia.ru.

Владимир Путин ведет открытый урок в "Океане".
Владимир Путин ведет открытый урок в "Океане".
kremlin.ru

Глава государства ответил, что его это, наоборот, порадовало, и что будущее страны в надежных руках.

По словам Владимира Путина, ситуация его совершенно не задела.

«Молодые ребята хорошо знают историю отечества. Что касается войны, Семилетней и Северной. Фактически, Полтавская битва произошла поздней осенью 1709 года. Это был водораздел, с которого начались победы России. По сути дела, все это было сделано в семь-восемь лет. Можно только порадоваться, что ребята собрались серьезные, подготовленные, которые свободно излагают свою позицию. Будущее России — в надежных руках», — отметил президент.

Путин допустил оговорку, спутав Северную войну с Семилетней. Российский школьник из Воркуты, который стал участников открытого урока в ВДЦ «Океан» во Владивостоке, поправил президента, уточнив, что речь шла о Северной войне 1700−1721 годов. В ответ Путин поблагодарил школьника за сделанное замечание.

Однако у директора школы из Воркуты иное мнение.

Никанор Толстых проявил таким образом наглость, заявила директор учебного заведения Юлия Рябцева, мягко отчитавшая школьника в комментарии изданию «Подъем».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», — предположила директор.

По словам Рябцевой, ее возраст не позволяет так поступать в общении с президентом, а молодежи присуща наглость.

«Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — объяснила директор.

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