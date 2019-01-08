Путин во время рождественского визита успокоил расплакавшуюся девочку

Путин специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать фото с президентом. Он заметил расстроенного ребенка уже в машине, и вернулся.
«Чего ты заплакала?» — спросил девочку Путин и несколько секунд позировал, чтобы желанное фото получилось.
«Чего ты заплакала?»: Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.
После этого президент еще раз всех поздравил с Рождеством, отмечает «Федеральное агентство новостей».
В этом году глава государства встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. После этого президент посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния. В полдень глава государства выстрелил из пушки — традиция такого залпа сложилась уже давно.