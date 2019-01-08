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Жизнь
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Путин во время рождественского визита успокоил расплакавшуюся девочку

Владимир Путин отложил отъезд во время визита в Петропавловский собор, чтобы успокоить заплакавшую девочку. Видео трогательного момента опубликовал в Twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.
В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.
kremlin.ru

Путин специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать фото с президентом. Он заметил расстроенного ребенка уже в машине, и вернулся.

«Чего ты заплакала?» — спросил девочку Путин и несколько секунд позировал, чтобы желанное фото получилось.

После этого президент еще раз всех поздравил с Рождеством, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В этом году глава государства встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. После этого президент посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния. В полдень глава государства выстрелил из пушки — традиция такого залпа сложилась уже давно.

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