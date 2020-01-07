Путин встретил Рождество в окружении детей и белой кофте на пуговицах

Путин пообщался с настоятелем собора, подарив ему икону Божией Матери «Тихвинская», в ответ президент получил икону Казанской Божией Матери.
Путин и дети на рождественской службе pic.twitter.com/XIYCtZ3lm3— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 января 2020 г.
Собор был полон прихожан, которые привели с собой детей. После литургии глава России поздравил петербуржцев с праздниками.
«Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и с Новым годом. Будьте здоровы. Будьте счастливы. С праздником!» — обратился ко всем Путин.
На службе присутствовал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Напомним, в 2019 году глава государства также встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. Тогда он был в костюме без галстука.
А вот премьер-министр Дмитрий Медведев своим рождественским традициям не изменяет: снова с супругой на службе в Храме Христа Спасителя, при полном параде и также в окружении детей.
Медведев рождественским традициям не изменяет. Он с супругой снова на службе в Храме Христа Спасителя pic.twitter.com/ONxIC7StUc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 января 2020 г.