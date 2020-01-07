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Жизнь

Путин встретил Рождество в окружении детей и белой кофте на пуговицах

Президент России Владимир Путин принял участие в праздничной службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где он крестился еще в младенчестве, сообщает 78.ru.

Владимир Путин встречает Рождество в 2020 году.
Владимир Путин встречает Рождество в 2020 году.
twitter.com/kremlinpool_ria. кадр из видео.

Путин пообщался с настоятелем собора, подарив ему икону Божией Матери «Тихвинская», в ответ президент получил икону Казанской Божией Матери.

Собор был полон прихожан, которые привели с собой детей. После литургии глава России поздравил петербуржцев с праздниками.

«Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и с Новым годом. Будьте здоровы. Будьте счастливы. С праздником!» — обратился ко всем Путин.

На службе присутствовал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в 2019 году глава государства также встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. Тогда он был в костюме без галстука.

Владимир Путин на богослужении в честь Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе.
Владимир Путин на богослужении в честь Рождества Христова в Спасо-Преображенском соборе.
kremlin.ru

А вот премьер-министр Дмитрий Медведев своим рождественским традициям не изменяет: снова с супругой на службе в Храме Христа Спасителя, при полном параде и также в окружении детей.

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