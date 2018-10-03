Путин ввел уголовную ответственность за отказ принимать предпенсионеров на работу

Информация обо всех изменениях доступна на сайте Кремля. Большинство из них вступит в силу с 1 января 2019 года.
Женщинам и мужчинам поэтапно будут увеличивать пенсионный возраст до 60 и 65 лет соответственно. Каждый год к нему будут прибавлять по 12 месяцев. Северянам тоже поднимут пенсионный возраст на пять лет.
Люди, проработавшие не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше.
Пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии на 25%.
Многодетные матери при наличии стажа в 15 лет смогут уйти на пенсию пораньше. Женщины с тремя детьми станут пенсионерками в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет, как и сейчас.
Размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции. Пенсионерам, которые в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, который установлен сейчас, дадут право уйти на пенсию на полгода раньше.