Путин ввел уголовную ответственность за отказ принимать предпенсионеров на работу

Путин подписал закон о внесении изменений в УК РФ, которые устанавливают ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста. Кроме того, президент поставил свою подпись под законом о повышении пенсионного возраста и других поправках, которые пару часов назад одобрил Совфед .

Информация обо всех изменениях доступна на сайте Кремля. Большинство из них вступит в силу с 1 января 2019 года.

Женщинам и мужчинам поэтапно будут увеличивать пенсионный возраст до 60 и 65 лет соответственно. Каждый год к нему будут прибавлять по 12 месяцев. Северянам тоже поднимут пенсионный возраст на пять лет.

Люди, проработавшие не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше.

Пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии на 25%.

Многодетные матери при наличии стажа в 15 лет смогут уйти на пенсию пораньше. Женщины с тремя детьми станут пенсионерками в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет, как и сейчас.

Размеры пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции. Пенсионерам, которые в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного возраста, который установлен сейчас, дадут право уйти на пенсию на полгода раньше.