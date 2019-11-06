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Жизнь

Путин заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин сообщил об обеспокоенности, которую вызывают попытки некоторых стран сократить пространство русского языка, тем самым отправив его на периферию, пишут «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — приводит слова президента России ТАСС.

Также Путин призвал не называть русский язык оружием. «Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что совершенствование норм русского языка не должно происходить революционным путем. По его мнению, важно не допустить «вульгарного упрощенчества» в пунктуации и орфографии.

Напомним, ранее Верховный суд Украины признал законным введение моратория на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области. Под «русскоязычным культурным продуктом» на Украине подразумеваются формы культурных произведений на русском языке — песни, книги, фильмы и т.д., отмечают «Известия».

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