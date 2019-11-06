Путин заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — приводит слова президента России ТАСС.
Также Путин призвал не называть русский язык оружием. «Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но из других соображений. Да, это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно», — сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что совершенствование норм русского языка не должно происходить революционным путем. По его мнению, важно не допустить «вульгарного упрощенчества» в пунктуации и орфографии.
Напомним, ранее Верховный суд Украины признал законным введение моратория на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области. Под «русскоязычным культурным продуктом» на Украине подразумеваются формы культурных произведений на русском языке — песни, книги, фильмы и т.д., отмечают «Известия».