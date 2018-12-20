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Жизнь
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Путин заявил об увеличении продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России в 2018 году составит 72,9 года, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря в Центре международной торговли.

Большая пресс-конференция Путина, 2018.
Большая пресс-конференция Путина, 2018.
kremlin.ru

По словам главы государства, продолжительность жизни «чуть-чуть» увеличилась: в 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018-м будет 72,9 года.

Российский лидер добавил, что при этом средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составлял 13 тыс. 677 рублей, а к концу текущего года вырастет до 14 тыс. 163 рублей.

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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