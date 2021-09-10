Путину доверяют почти 65% россиян, выяснили социологи

Показатель одобрения деятельности президента за неделю с 30 августа по 5 сентября прирос на 1,9% и составил 60,2%.
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,6% респондентов (+2,7 процентных пункта за неделю)», — выяснили социологи.
Недоверие к Путину выразили 30,9% опрошенных, при этом негативное отношение снижается — ранее зафиксировали на уровне 33,2%.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), а правительства в целом — 36,8% (не одобряют 31,3%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 12,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%.
Опрос провели среди 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью, выборку построили на основе полного списка номеров, задействованных на территории РФ.