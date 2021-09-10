Путину доверяют почти 65% россиян, выяснили социологи

Работу Владимира Путина на посту президента одобряют более 60% россиян, а доверяют ему почти 65%, сообщает ВЦИОМ.

Владимир Путин и люди.

Показатель одобрения деятельности президента за неделю с 30 августа по 5 сентября прирос на 1,9% и составил 60,2%.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,6% респондентов (+2,7 процентных пункта за неделю)», — выяснили социологи.

Недоверие к Путину выразили 30,9% опрошенных, при этом негативное отношение снижается — ранее зафиксировали на уровне 33,2%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), а правительства в целом — 36,8% (не одобряют 31,3%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ — 17,4%, ЛДПР — 12,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%.