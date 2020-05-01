Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Путину понравилась немногочисленная алтайская Киска

Президент России Владимир Путин положительно оценил название села Киска в Республике Алтай — оно ему понравилось. Глава государства 30 апреля в режиме видеоконференции общался с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
пресс-служба Кремля

На связь с президентом по Интернету вышла активистка Светлана из села Киска Чойского района Республики Алтай. Девушка спросила, нравится ли президенту название села.

«Хорошее название… Приятное», — немного смутившись ответил Путин, пишет «Национальная служба новостей».

Далее Светлана рассказала о том, какую помощь оказывают волонтеры медикам и заболевшим Covid-19 в республике.

Село Киска было основано в середине XIX века. Сейчас в нем проживает около 120 человек, которые разместились на четырех улицах.

Скорее всего, теперь Киске за небольшой диалог с президентом окажут какую-нибудь материальную помощь из бюджета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость