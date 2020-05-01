Путину понравилась немногочисленная алтайская Киска

Президент России Владимир Путин положительно оценил название села Киска в Республике Алтай — оно ему понравилось. Глава государства 30 апреля в режиме видеоконференции общался с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

На связь с президентом по Интернету вышла активистка Светлана из села Киска Чойского района Республики Алтай. Девушка спросила, нравится ли президенту название села.

«Хорошее название… Приятное», — немного смутившись ответил Путин, пишет «Национальная служба новостей».

Далее Светлана рассказала о том, какую помощь оказывают волонтеры медикам и заболевшим Covid-19 в республике.

Село Киска было основано в середине XIX века. Сейчас в нем проживает около 120 человек, которые разместились на четырех улицах.

Скорее всего, теперь Киске за небольшой диалог с президентом окажут какую-нибудь материальную помощь из бюджета.