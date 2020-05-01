Путину понравилась немногочисленная алтайская Киска

На связь с президентом по Интернету вышла активистка Светлана из села Киска Чойского района Республики Алтай. Девушка спросила, нравится ли президенту название села.
«Хорошее название… Приятное», — немного смутившись ответил Путин, пишет «Национальная служба новостей».
Далее Светлана рассказала о том, какую помощь оказывают волонтеры медикам и заболевшим Covid-19 в республике.
Село Киска было основано в середине XIX века. Сейчас в нем проживает около 120 человек, которые разместились на четырех улицах.
Скорее всего, теперь Киске за небольшой диалог с президентом окажут какую-нибудь материальную помощь из бюджета.