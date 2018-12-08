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Жизнь
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Пьяные птицы устраивают в Москве потасовки

В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины. Из-за этого свиристели и снегири пьянеют и устраивают «потасовки», передают «Вести».

Свиристель.
Свиристель.
Михаил Хаустов

Биологи говорят, что печень птиц не переваривает алкоголь, и поэтому они быстро «отключаются». Сразу несколько человек видели валяющихся на земле птиц с хохолками без особых признаков жизни.

Ученые не советуют забирать птиц домой в надежде оживить. Лучше положить опьяневшую птицу в коробку и отнести в какое-нибудь темное укромное место. Там они достаточно быстро придут в себя.

Аналогичную ситуацию с «подвыпившими» птицами отмечали жители Алтайского края в 2013 году. Свиристели млели на ветках, неумело маневрировали в полете и были практически неадекватны.

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