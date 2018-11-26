Как в Барнауле пытаются древнерусскую традицию «подружить» с современностью

Вписать традиционное алтайское ремесло в современный обиход — такую амбициозную задачу поставили перед собой ремесленница Елена Леонтьева и предпринимательница Анна Поломошнова. Обычно ремесленники стремятся максимально следовать старинным традициям и гордятся этим. Женщины же решили, что такой подход затрудняет понимание вещей под старину и их распространение.

Елена Леонтьева владеет техникой урало-сибирской домовой росписи, которая была распространена на Алтае более 100 лет назад. Мастер переосмысливает ее и создает интересные вещи на стыке традиции и актуальных трендов. Анна Поломошнова занимается брендингом, продвижением и продажами в своем магазине «Шишка Маркет».

Женщины познакомились летом 2016 года. Анна Поломошнова только открыла магазин алтайских сувениров и искала производителей на ремесленных ярмарках. Елена Леонтьева продавала там свои изделия и чувствовала, что такой формат торговли ей не очень близок. Предпринимательницу тронули работы Елены — она увидела в них мастерство, нестандартный подход и предложила сотрудничество.

Уже тогда Анна Поломошнова понимала проблему многих традиционных сувениров: их сложно представить в квартирах и домах XXI века. В классическом, скандинавском стиле или модном лофте они кажутся инородными, теряют свою красоту. К тому же молодым людям непонятен их визуальный язык.

Анна Поломошнова,

руководитель проекта «Шишка Маркет»:

Вы можете любоваться хохломой, восхищаться ее яркостью и тонкостью линий, но в сегодняшнем интерьере она кричит, выбивается из контекста и выглядит странно. Мы не хотим переделать мир и вернуть его в позапрошлый век. Наша задача — попробовать «вживить» нечто исконное в современность, привлечь молодого покупателя, чтобы он увидел: традиционные вещи могут быть актуальными, стильными.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

Как появилась домовая роспись на Алтае

Предки Елены Леонтьевой были старообрядцами, кержаками, которые пришли на Алтай в XVIII веке и поселились в Чарышском районе. Бабушка Елены Юрьевны в молодости увлекалась домовой росписью.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

В детстве нас с сестрами отправляли к бабушке. Как-то мы лазили по чердаку и нашли там расписные двери в ледник — это такой старорусский холодильник. В горах выкапывали большой погреб, приносили в него речной лед, выкладывали чистой соломой и хранили там продукты все лето. Бабушка расписала двери в такой погреб. Думаю, еще тогда эта роспись отпечаталась в моем сознании.

Урало-сибирская роспись называется домовой потому, что ее использовали для украшения крестьянских и купеческих домов — рисовали на стенах, потолках, мебели, прялках и кухонной утвари. На Алтай ремесло «принесли» переселенцы с Урала и центральной России. Роспись получила широкое распространение в регионе во второй половине XIX — начале XX веков.

Урало-сибирская домовая роспись на Алтае. «Шишка-маркет»

Позволить себе расписать дом могли только зажиточные люди — в регионе их тогда было много, около половины населения (данные из книги «Домовая и прялочная роспись Алтая» Л. В. Живовой, И. В. Шлейхер). Стоила роспись дорого. Например, за дом из трех помещений, где в течение месяца работали три человека, в 1894 году взяли 90 рублей. Лошадь в то время продавали по цене 12−25 рублей. Особенно любили расписывать дома семьи старообрядцев.

Ремеслом владели несколько категорий людей. Среди них приезжие красильщики (из Тюмени, Перми, Костромской губернии), переселенцы, ремесленники из городов округа, со временем появились и местные сельские мастера.

Как освоить технику урало-сибирской росписи

Елена Леонтьева рано вышла замуж, ее супруг был военным. Они начали ездить по военным городкам, получить профессиональное образование тогда у женщины не вышло.

Уже позже, чтобы преподавать, она окончила Барнаульский педагогический колледж. Когда нужно было повысить квалификацию в рисовании, прошла курсы в Алтайском институте культуры. Решила стать ремесленником и заняться росписью, пошла на курсы по предпринимательству.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

У меня мощное самообразование. Это же страшная вещь — его не остановишь (смеется). Я всегда получаю только те знания, которые мне нужны. У меня практический взгляд на вещи, как у моих предков-старообрядцев. Я и вещи с росписью делаю такими, чтобы люди могли использовать их в быту. Мне нравится работать с предметным миром. Человек так коротко живет. Хочется, чтобы он с настоящими вещами по жизни шел. Интересные, оригинальные ложки, чашки обогащают жизнь.

Елена Леонтьева училась расписывать в урало-сибирской манере сама. На базовом уровне освоить технику такой росписи несложно. У нее есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, используется небольшое количество цветов — красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, черный, белый.

Основной живописный прием — разживка. Он позволяет моделировать рисунок. Кисть обмакивают в краску основного цвета, а на край берут моделирующий цвет — белый, синий или коричневый. Этот цвет оказывается снаружи рисунка, придает ему форму и объем.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

Мотивы рисунков повторяются: древо жизни и цветочные гирлянды, солярный знак (символ солнца), птицы, львы и кони, люди. Каждому из них было определено свое место.

Различные круги, напоминающие солнце, чаще всего рисовали на потолке. Древо жизни — на дверях или стенах, гирлянды из цветов — на шкафах и сундуках. Львы часто что-то «охраняли» — вход в дом или сундуки. Прялки и утварь могли украшать самыми разными элементами — в зависимости от замысла художника.

Какие смыслы зашифрованы в урало-сибирской домовой росписи

После череды переездов семья Елены Леонтьевой обосновалась в ЗАТО Сибирский.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

По законам военного городка: петь умеешь — будешь вести хор, танцевать — вперед в танцевальный кружок. Я умела рисовать, поэтому стала вести занятия в изостудии.

Более 20 лет Елена Юрьевна работала в изостудии «Росток» в ЗАТО Сибирский. Многие ее выпускники поступили в престижные образовательные учреждения по художественным специальностям. Среди них есть иконописцы, архитекторы, скульпторы и даже реставратор, что считается вершиной мастерства.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

Елена Леонтьева часто возила учеников на выставки, в том числе в Художественный музей Алтайского края, где собрана большая коллекция урало-сибирской домовой росписи — более 200 экспонатов.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

Мы с учениками глубоко «копали», разбирались в разных жанрах, традициях, в том числе и в народных ремеслах. Рука и карандаш — это ведь всего лишь инструмент. Главное, чтобы человеку было что сказать.

Та же домовая роспись — не просто рисунок, она несет в себе магический смысл. Елена Леонтьева говорит, что в изображениях «шифровали» пожелания счастья, благополучия: чтобы солнце светило, небо было чистым, членов семьи становилось все больше, богатство росло и дом был защищен от всех напастей. Мастер уверена, что эти послания на подсознательном уровне люди считывают и сейчас.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

Красильщики жили в семьях месяцами, наблюдали их изнутри, а потом изображали символически в домовой росписи. Нижняя часть древа жизни — старшее поколение. Верхняя (цветы) — дети, внуки. Девочек изображали в виде более ярких цветов. Молодые семейные пары — в виде птиц. Часто рисовали бутоны — символ будущих поколений. На Алтае древо почти всегда в вазоне или чане. Скорее всего, это означало, что оно вырастает не само, его выращивают люди, от их труда зависит результат.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

На домовую роспись человек смотрел ежедневно и «заряжался» от нее на дела. Роспись сбалансирована по цвету, в ней нет кричащих красок. Она сильно отличается от праздничной хохломы, сказочной палехской росписи или городецкой росписи-мечты. Урало-сибирская роспись на Алтае — для жизни и про жизнь.

Как придумали марку «Алтай Традиция» и что она значит

Исследователи, изучавшие домовую роспись на Алтае, установили, что сходные мотивы встречаются в традиционных росписях разных стран Европы и Азии. Там тоже рисуют деревья, солнце, зверей, птиц, цветы, наделяя эти изображения примерно теми же смыслами. Эти символы носят универсальный характер.

Потому использование урало-сибирской домовой росписи в современных региональных сувенирах совершенно оправдано: в ней есть как исконно местные традиции, так и универсальные образы, интуитивно понятные всем.

Урало-сибирская домовая роспись на Алтае. «Шишка-маркет»

Елена Леонтьева повторила некоторые цвета и элементы росписи, но дала им современное прочтение — они более лаконичные и графичные, чем оригинал. Есть и необычные цветовые решения, например, использование цвета металлик, которого не было в образцах из прошлого века.

Ремесленница расписывает множество разных вещей: тарелки, доски, хлебницы, женские украшения, детские игрушки-топорушки. Последние в старину делали из остатков древесины.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

Каждая игрушка была неповторимой. Их не производили потоком. Смотрели на деревяшку, на ребенка, которому предназначалась игрушка. Пришел мальчик — делали лошадку, девочка— матрешку или домик. Их дарили с присказкой-пожеланием, они служили оберегом.

Именно из сувениров с росписью в «Шишка Маркете» родилась торговая марка «Алтай Традиция». В ее логотипе — изображение сороки, найденное в одной из экспедиций.

Анна Поломошнова,

руководитель проекта «Шишка Маркет»:

Покупатели привыкли, что в магазине товары структурированы по торговым маркам. Люди не готовы сами разбираться в большом потоке вещей, что-то искать. Марка упаковывает продукт, дает ему определенный смысл.

Под брендом «Алтай Традиция» продается пять серий кухонной утвари с домовой росписью от Елены Леонтьевой, женские аксессуары из дерева и серебра, текстиль.

Серии деревянной посуды названы по районам Алтайского края — «Заринская», «Чарышская», «Солонешенская», «Кытмановская» и «Смоленская». Они создавались по мотивам росписи, которую находили в этих территориях во время экспедиций сотрудники алтайского художественного музея.

Елена Леонтьева,

мастер домовой росписи:

История серий началась с удивительной прялки с петушком, которую нашли в Заринском районе. Насыщенные цвета — алый и желтый. Они и обыгрываются в серии. Начало «Кытмановской» дала дверь от коллекционера— там легкий воздушный орнамент, белый фон. «Чарышская» серия — это глубокий синий, охра. Каждая из серий индивидуальна.

Урало-сибирская роспись на Алтае. «Шишка-маркет». Анна Зайкова

По словам Анны Поломошновой, в продажах магазина вещи под маркой «Алтай Традиция» пока занимают незначительную долю. Несмотря на то, что бренд «вырос» из росписи, в будущем планируется продавать под ним работы и других ремесленников — гончаров, мастеров по плетению из лозы, резьбе по дереву и так далее.

Елена Леонтьева считает, что людям надоела чужая культура, им хочется чего-то родного и близкого. Переосмысление домовой росписи на современный лад, несмотря на кажущийся отход от традиций, соответствует ее духу — прагматичности, прикладной ценности и гармонии с окружающим миром.

Цифры и факты о домовой росписи на Алтае

Три народных мастера в Алтайском крае владеют техникой урало-сибирской домовой росписи: Елена Леонтьева , Лилия Живова , Тамара Наговицина.

Лилия Живова Тамара Наговицина. В 22 районах Алтайского края были найдены предметы и дома с урало-сибирской росписью.

Более 200 образцов домовой росписи хранится в фондах Художественного музея Алтайского края.

Имена 23 красильщиков , которые работали в Алтайском крае на рубеже XIX-XX веков , нашли сотрудники Художественного музея Алтайского края в ходе экспедиций.

которые работали в Алтайском крае на рубеже XIX-XX веков нашли сотрудники Художественного музея Алтайского края в ходе экспедиций. Наибольшее количество красильщиков работало в Заринском и Солонешенском районах — по семь.

Как популяризируют домовую роспись на Алтае

Домовую роспись в Алтайском крае популяризируют на мастер-классах. Их регулярно проводит Художественный музей Алтайского края, иногда «Шишка Маркет», а также мастер Тамара Наговицина.

Детская школа искусств «Традиция» и центр эстетического воспитания «Песнохорки» обучают росписи детей. По словам Елены Леонтьевой, роспись пошла в народ. Некоторые посетители мастер-классов продолжают развивать навык и расписывают свои дома или вещи.

При подготовке материала использовалась книга «Домовая и прялочная роспись Алтая» Л. В. Живовой, И. В. Шлейхер.