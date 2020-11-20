Пьяных водителей будут вычислять за 15 секунд

Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он подчеркнул, что речь идет не о каком-то усовершенствованном алкотестере, а о совсем иной технологии.
«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — отметил он.
Одно из средств индикации будет определять наличие запрещенных веществ в слюне, а второе — в выдыхаемом воздухе.
Черников заверил, что выявлять нарушителей будут буквально за 15 секунд.
Впрочем, новый прибор не исключит необходимость медицинского освидетельствования подозрительного водителя.
Ранее в МВД предложили конфисковывать машины за повторную пьяную езду.