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Жизнь

Пьяных водителей будут вычислять за 15 секунд

Инспекторы ГИБДД получат новые приборы, которые помогут очень быстро определить наличие алкоголя или наркотиков в крови водителей, сообщает LIFE.

Алкотестер ГИБДД.
Алкотестер ГИБДД.
22.мвд.рф

Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников. Он подчеркнул, что речь идет не о каком-то усовершенствованном алкотестере, а о совсем иной технологии.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — отметил он.

Одно из средств индикации будет определять наличие запрещенных веществ в слюне, а второе — в выдыхаемом воздухе.

Черников заверил, что выявлять нарушителей будут буквально за 15 секунд.

Впрочем, новый прибор не исключит необходимость медицинского освидетельствования подозрительного водителя.

Ранее в МВД предложили конфисковывать машины за повторную пьяную езду.

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