Пьяных водителей предложили лечить принудительно

Соответствующие положения проработают МВД и Минюст до 1 марта. Потом они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах.
Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.