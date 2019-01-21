Пьяных водителей предложили лечить принудительно

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение, сообщили «Известия».

Соответствующие положения проработают МВД и Минюст до 1 марта. Потом они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах.

Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.