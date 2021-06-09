Пьяным россиянам запретят выгуливать животных

Предложено регламентировать и длину поводка для животных.
В профильном комитете Госдумы намерены инициативу изучить, а в большинстве партийных фракций готовы ее поддержать.
По мнению экспертов, не стоит в особых случаях обязывать кого-то другого гулять с животным и наказывать хозяина, выпившего немного, пишет bfm.ru. Степень опьянения при этом могли бы устанавливать сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что беспомощных и пьяных россиян будут забирать в вытрезвители прямо из дома.
Для того, чтобы приехать за пьяными, находящимися в собственном доме, полицейским нужно будет получить письменное заявление «граждан, находящихся совместно с ними в жилище».
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.