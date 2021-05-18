Пьяный сибиряк перепутал водительские права с набором для барбекю

В Прокопьевске полицейские заметили автомобиль Toyota Sprinter Carib, который вилял из стороны в сторону.
«Остановили машину и установили причину такого странного вождения: за рулем находился мужчина, у которого имелись признаки опьянения», — рассказали в ведомстве.
Попросили предъявить водительское удостоверение, однако из-за сильного опьянения мужчина вместо документов каждый раз протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем.
«Оставьте все причиндалы в машине, уважаемый. Мне нужно водительское удостоверение от вас и свидетельство о регистрации», — в очередной раз обратился полицейский к водителю и вновь получил набор для барбекю.
Уровень алкоголя в организме 42-летнего водителя оказался в семь раз выше допустимого.
Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол по факту «управления транспортным средством в состоянии опьянения».
Сибиряку грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на 2 года.
Ранее в Иркутске «пьяный папа» уходил от погони и устроил ДТП, в котором пострадала его четырехлетняя девочка.