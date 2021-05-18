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Жизнь

Пьяный сибиряк перепутал водительские права с набором для барбекю

В Кемеровской области нетрезвый водитель предъявил полицейским пакет с решеткой для барбекю и древесным углем, сообщает региональное МВД.

Житель Кузбасса предъявил полицейским набор для барбекю.
Житель Кузбасса предъявил полицейским набор для барбекю.
кадр из видео.

В Прокопьевске полицейские заметили автомобиль Toyota Sprinter Carib, который вилял из стороны в сторону.

«Остановили машину и установили причину такого странного вождения: за рулем находился мужчина, у которого имелись признаки опьянения», — рассказали в ведомстве.

Попросили предъявить водительское удостоверение, однако из-за сильного опьянения мужчина вместо документов каждый раз протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем.

«Оставьте все причиндалы в машине, уважаемый. Мне нужно водительское удостоверение от вас и свидетельство о регистрации», — в очередной раз обратился полицейский к водителю и вновь получил набор для барбекю.

Уровень алкоголя в организме 42-летнего водителя оказался в семь раз выше допустимого.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол по факту «управления транспортным средством в состоянии опьянения».

Сибиряку грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на 2 года.

Ранее в Иркутске «пьяный папа» уходил от погони и устроил ДТП, в котором пострадала его четырехлетняя девочка.

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