«Пьяного» хирурга из Бийска отстранили от должности

В отношении медика идет служебная проверка, а также процессуальная проверка следственного комитета.
«Известно, что он работал не в штате учреждения, а по договору совместительства», — сказали в пресс-службе краевого минздрава.
Напомним, по предварительным данным, в горбольницу Бийска привезли мужчину, пострадавшего в ДТП. Для оказания первичной помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Друзья пострадавшего рассказывали, что доктор проткнул щеку пациенту при попытке поставить обезболивающее.