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Жизнь

«Пьяного» хирурга из Бийска отстранили от должности

Хирурга центральной городской больницы Бийска отстранили от должности после жалобы на то, что он якобы в пьяном виде пришел на операцию и проткнул щеку пациенту. Об этом сообщил ТАСС.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
Pixabay.com

В отношении медика идет служебная проверка, а также процессуальная проверка следственного комитета.

«Известно, что он работал не в штате учреждения, а по договору совместительства», — сказали в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, по предварительным данным, в горбольницу Бийска привезли мужчину, пострадавшего в ДТП. Для оказания первичной помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Друзья пострадавшего рассказывали, что доктор проткнул щеку пациенту при попытке поставить обезболивающее.

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