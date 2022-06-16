В Барнауле, в районе Дома Быта, начали строительство второго разворотного трамвайного кольца. На месте работ побывал фотокорреспондент altapress.ru.

В Барнауле рядом с мостом строят второе трамвайное кольцо. 16.06.2022.

О строительстве нового разворотного кольца ранее сообщил главный инженер МБУ «Горэлектротранс» Александр Возный.

«Участники встречи обсудили ход работ, исполнение графика и вопросы, возникающие в процессе демонтажа моста. По словам Александра Возного, работы по его устройству начнутся 15 июня, после 22.00 часов», — отметил он.

Сейчас асфальт недалеко от Дома Быта перекопан, и в нем заложены «углубления» под будущие рельсы.

Кстати, разбор моста на Новом рынке рабочие ДСУ-4 начали 23 мая. Тогда по первому трамвайному кольцу уже вовсю ходили трамваи.

В Барнауле рядом с мостом строят второе трамвайное кольцо. 16.06.2022 . altapress.ru , Анна Зайкова. В Барнауле рядом с мостом строят второе трамвайное кольцо. 16.06.2022 . altapress.ru , Анна Зайкова. В Барнауле рядом с мостом строят второе трамвайное кольцо. 16.06.2022 . altapress.ru , Анна Зайкова.

Напомним, что мост планируется снести и построить новый. Работы продлятся до ноября 2023 года.