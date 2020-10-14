Работа российского фотографа получила главный приз престижного конкурса в Лондоне

Российский фотограф Сергей Горшков удостоен главного приза конкурса Wildlife Photographer of the Year, который вручает Музей естественной истории в Лондоне.

Горшков получил награду за снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, пишет «Интерфакс».

На фото Горшкова под названием «Объятие» (The Embrace) — амурский тигр, который обнимает вековую пихту.

Готовясь к съемкам, российский фотограф установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей.

Всего на конкурс было подано более 49 тыс. работ, пишет bfm.ru.

О конкурсе

Wildlife Photographer of the Year считается крупнейшим в мире конкурсом фотографии дикой природы, его проводит с 1965 года британский Музей естественной истории. Россиянин впервые удостоен главной награды.