Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Работа российского фотографа получила главный приз престижного конкурса в Лондоне

Российский фотограф Сергей Горшков удостоен главного приза конкурса Wildlife Photographer of the Year, который вручает Музей естественной истории в Лондоне.

Тигр.
Тигр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Горшков получил награду за снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, пишет «Интерфакс».

На фото Горшкова под названием «Объятие» (The Embrace) — амурский тигр, который обнимает вековую пихту.

Готовясь к съемкам, российский фотограф установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей.

Всего на конкурс было подано более 49 тыс. работ, пишет bfm.ru.

О конкурсе

Wildlife Photographer of the Year считается крупнейшим в мире конкурсом фотографии дикой природы, его проводит с 1965 года британский Музей естественной истории. Россиянин впервые удостоен главной награды.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость