Работать в три смены: барнаульские чиновники поторопили строителей детсада в новостройках

Заместитель главы администрации города Сергей Демин посетил стройку детского сада-яслей в квартале 2009а на ул. С.Ускова. Чиновник потребовал от строителей поторопиться, но не забывать о качестве, сообщила мэрия.

Уже готовы наружные сети тепло- и водоснабжения, завершена кладка фронтонов будущего детского сада. Строители заканчивают с канализацией и монтажом окон. Также в работе находятся кровля, входные узлы и полы подвалов, внутренние сети электроснабжения и отопления, отделка стен. Рабочие приступили к устройству теневых навесов.

Прораб Дмитрий Агарин отметил, что все усилия сосредоточили на внешней отделке и благоустройстве территории, чтобы успеть по теплой погоде.

«Необходимо организовать работу в две-три смены. Форсируя темпы, нельзя забывать о качестве. Барнаульским детям должно быть комфортно и уютно в новом детским саду. Тем более, что здесь будут ребятишки, начиная с ясельного возраста», — подчеркнул Демин.

Детский сад-ясли рассчитан на 330 мест, половина которых для детей ясельного возраста. В здании предусмотрены спортивный и музыкальный залы, медицинские помещения и пищеблок, прачечная.

Ранее сибирский полпред президента Сергей Меняйло сказал, что Алтайский край попал в группу отстающих регионов по темпам строительства новых школ и детских садов.