Работающих пенсионеров лишат социальной пенсии

Минтруд внес изменения в приказы по вопросам назначения и выплаты пенсий, согласно которым выплата социальной пенсии приостановится в случае, если пенсионер официально устроится на работу.

Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Выплату социальной пенсии по старости приостановят в случае, «если пенсионер официально устроился на работу или осуществляет деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию».

Пению прекратят выплачивать с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу.

Размер социальной пенсии, которая выплачивается гражданам через пять лет после достижения пенсионного возраста, сейчас составляет 5180 рублей 24 копейки в месяц.