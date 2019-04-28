Работают ли приметы на Пасху и что делать, если протухло освященное яйцо

В интернете можно найти множество народных примет на Пасху. Например, что нужно умыться водой с серебряной ложкой, или что освященное яйцо протухает к чему-то недоброму. Altapress.ru разобрался, какие бывают приметы на Пасху и стоит ли им доверять.

Приметы на Пасху

Существуют разные приметы на Пасху. Часть из них — это инструкция: поступи определенным образом и получишь результат. Например:

В первый день Пасхи нужно умыться водой , в которой лежали золотые и серебряные вещи. Тогда весь год будешь богатым , здоровым и красивым.

в которой лежали золотые и серебряные вещи. Тогда весь год будешь богатым здоровым и красивым. Встретишь пасхальный рассвет — удача будет сопровождать целый год.

Если на Пасху подать нищему монету , весь год не будете знать нужды.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Другая часть народных примет на Пасху — это толкование ситуаций:

Дожди на пасхальной неделе — будет зажиточный год.

Если на Пасху весь снег уже растаял , значит урожай в этом году будет богатым.

Кроме того, в интернете можно найти информацию о связанных с Пасхой народных традициях. Например, что перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно отдать дань душам умершим. Для этого перед иконой ставили небольшой горшочек с медом.

Пасха , пасхальные яйца. СС0

Стоит ли доверять приметам на Пасху

Пасха — это самый важных православный праздник. В церкви к народным приметам на Пасху (как и к другим) относятся как к суеверию. Считается, что верующий человек не должен верить в приметы.

«Православные христиане не верят в приметы и не пытаются искать знамения. Если яйца протухли, значит, для этого пришло время. Желательно не выкидывать их в общую помойку. Закопайте в ближайшей клумбе. Все-таки они были освященными», — цитирует «Фома» священника Святослава Шевченко.

Некоторые народные традиции на Пасху противоречат православной традиции. Например, в светлый праздник не принято поминать усопших. Для этого есть специальный день (Радоница).

Или вот такая примета: если в канун Пасхи совершить добрые дела для других людей, то можно снять грех со своей души. Хорошие поступки церковь одобряет, однако по церковным канонам грех с души снимается только покаянием.