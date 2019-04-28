Работают ли приметы на Пасху и что делать, если протухло освященное яйцо

Приметы на Пасху
Существуют разные приметы на Пасху. Часть из них — это инструкция: поступи определенным образом и получишь результат. Например:
- В первый день Пасхи нужно умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные вещи. Тогда весь год будешь богатым, здоровым и красивым.
- Встретишь пасхальный рассвет — удача будет сопровождать целый год.
- Если на Пасху подать нищему монету, весь год не будете знать нужды.
Другая часть народных примет на Пасху — это толкование ситуаций:
- Дожди на пасхальной неделе — будет зажиточный год.
- Если на Пасху весь снег уже растаял, значит урожай в этом году будет богатым.
Кроме того, в интернете можно найти информацию о связанных с Пасхой народных традициях. Например, что перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно отдать дань душам умершим. Для этого перед иконой ставили небольшой горшочек с медом.
Стоит ли доверять приметам на Пасху
Пасха — это самый важных православный праздник. В церкви к народным приметам на Пасху (как и к другим) относятся как к суеверию. Считается, что верующий человек не должен верить в приметы.
«Православные христиане не верят в приметы и не пытаются искать знамения. Если яйца протухли, значит, для этого пришло время. Желательно не выкидывать их в общую помойку. Закопайте в ближайшей клумбе. Все-таки они были освященными», — цитирует «Фома» священника Святослава Шевченко.
Некоторые народные традиции на Пасху противоречат православной традиции. Например, в светлый праздник не принято поминать усопших. Для этого есть специальный день (Радоница).
Или вот такая примета: если в канун Пасхи совершить добрые дела для других людей, то можно снять грех со своей души. Хорошие поступки церковь одобряет, однако по церковным канонам грех с души снимается только покаянием.