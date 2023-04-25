Сегодня мы вспомним о каждом, кто навсегда остался в нашей памяти. Пока мы их помним, они всегда с нами, они наблюдают за нами с небес и невидимыми Ангелами охраняют от неверных шагов. Пусть земля будет пухом всем ушедшим любимым. А вам я желаю здоровья и сил. Дорожите друг другом, пока есть возможность, общайтесь, любите, говорите добрые слова, цените даже самые маленькие моменты радости.

Со светлой грустью давайте вспомним сегодня всех родных, что уже не с нами. Людям не дано бессмертие, но душа человеческая живет вечно. Наши любимые, близкие люди живы до тех пор, пока в наших сердцах живет память о них. В наших делах, поступках и мыслях продолжаются их ценности, идеи и начинания. Пусть там, где они сейчас, им будет хорошо и спокойно.