25 апреля
﻿
Жизнь

Радоница — 25 апреля. Поминальные поздравления в прозе, стихах и смс

С древних времен во вторник второй недели после Пасхи люди ходили на могилы своих родных, близких и праздновали Пасху усопших. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Поздравления с Радоницей в прозе

Сегодня мы вспомним о каждом, кто навсегда остался в нашей памяти. Пока мы их помним, они всегда с нами, они наблюдают за нами с небес и невидимыми Ангелами охраняют от неверных шагов. Пусть земля будет пухом всем ушедшим любимым. А вам я желаю здоровья и сил. Дорожите друг другом, пока есть возможность, общайтесь, любите, говорите добрые слова, цените даже самые маленькие моменты радости.

Со светлой грустью давайте вспомним сегодня всех родных, что уже не с нами. Людям не дано бессмертие, но душа человеческая живет вечно. Наши любимые, близкие люди живы до тех пор, пока в наших сердцах живет память о них. В наших делах, поступках и мыслях продолжаются их ценности, идеи и начинания. Пусть там, где они сейчас, им будет хорошо и спокойно.

Помяните сегодня родных. Порадуйтесь вместе с ними воскрешению. Ведь пока память о них живет в сердцах живых, наши близкие навсегда останутся с нами. Помяните добрым словом и с улыбкою, чтобы в душах их всегда царил покой. Пускай они следят за нами с небес и помогают нам в сложных жизненных ситуациях. Ведь их любовь к нам, так же бессмертна, как и их святые души. С Радоницей!

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Поздравления с Радоницей в стихах

Сегодня день такой особый,
Настало время помянуть
Всех тех, кого уж с нами нету,
Их не позвать и не вернуть.

В день Радоницы призываю
Вас вспомнить тех, кто уж ушел,
Кто был нам близок, очень дорог,
Тех, кто покой уже обрел.

Пускай звучит молитва нынче,
И льются теплые слова,
Пускай они нам помогают,
Пусть охраняют, как всегда.

Родные, зачастую не прощаясь,
От нас тихонько закрывают двери,
А мы потом в мольбах душевных каясь,
Их поминаем, и что слышат — верим.

На Радоницу отложи заботы,
Они же не кончаются вовеки,
И вспомни в благодатный день с охотой
О каждом воспарившем человеке.

Пусть у икон свечи танцует пламя,
Молитвы шёпот, словно речка, льется,
И знают близкие — они, как прежде, с нами,
Хоть их обнять сейчас не удается!

Ведет на небо лестница одна,
По ней уходят близкие навечно,
И можем видеть только лишь во снах
Улыбки их, глаз глубину и плечи.

Но есть великий поминальный день,
Родительской суббота та зовется.
Зажги свечу, и пусть танцует тень,
Пока молитва об усопших льётся.

Душа пусть оторвётся от земли
И воспарит сейчас над небесами,
Чтоб, в мир иной ушедшие, могли
Понять, что они вечно рядом с нами!

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Поздравления с Радоницей в смс

Радоницы день сегодня,
Помяни всех, кто ушел,
Помолись о душах славных —
День особый подошел.

Вспомни всех их добрым словом,
Доброй мыслью помяни,
И пошли ты ввысь, на небо,
Капельку своей любви.

Радоница — светлый памяти день,
Вспомним родителей — самых близких людей,
Вспомним всех тех, кто создал наш род,
В наших сердцах любовь к ним живет,
Будем держать в почете всегда
Бабушку, деда, маму, отца!

Тех, кто покинул этот мир,
Должны сейчас мы помянуть,
На Радоницу вспомним всех,
Не грех нам в этот день всплакнуть,
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов им много принесем
И будем думать мы о них!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость