Поздравления с Радоницей в прозе
Сегодня мы вспомним о каждом, кто навсегда остался в нашей памяти. Пока мы их помним, они всегда с нами, они наблюдают за нами с небес и невидимыми Ангелами охраняют от неверных шагов. Пусть земля будет пухом всем ушедшим любимым. А вам я желаю здоровья и сил. Дорожите друг другом, пока есть возможность, общайтесь, любите, говорите добрые слова, цените даже самые маленькие моменты радости.
Со светлой грустью давайте вспомним сегодня всех родных, что уже не с нами. Людям не дано бессмертие, но душа человеческая живет вечно. Наши любимые, близкие люди живы до тех пор, пока в наших сердцах живет память о них. В наших делах, поступках и мыслях продолжаются их ценности, идеи и начинания. Пусть там, где они сейчас, им будет хорошо и спокойно.
Помяните сегодня родных. Порадуйтесь вместе с ними воскрешению. Ведь пока память о них живет в сердцах живых, наши близкие навсегда останутся с нами. Помяните добрым словом и с улыбкою, чтобы в душах их всегда царил покой. Пускай они следят за нами с небес и помогают нам в сложных жизненных ситуациях. Ведь их любовь к нам, так же бессмертна, как и их святые души. С Радоницей!
Поздравления с Радоницей в стихах
Сегодня день такой особый,
Настало время помянуть
Всех тех, кого уж с нами нету,
Их не позвать и не вернуть.
В день Радоницы призываю
Вас вспомнить тех, кто уж ушел,
Кто был нам близок, очень дорог,
Тех, кто покой уже обрел.
Пускай звучит молитва нынче,
И льются теплые слова,
Пускай они нам помогают,
Пусть охраняют, как всегда.
Родные, зачастую не прощаясь,
От нас тихонько закрывают двери,
А мы потом в мольбах душевных каясь,
Их поминаем, и что слышат — верим.
На Радоницу отложи заботы,
Они же не кончаются вовеки,
И вспомни в благодатный день с охотой
О каждом воспарившем человеке.
Пусть у икон свечи танцует пламя,
Молитвы шёпот, словно речка, льется,
И знают близкие — они, как прежде, с нами,
Хоть их обнять сейчас не удается!
Ведет на небо лестница одна,
По ней уходят близкие навечно,
И можем видеть только лишь во снах
Улыбки их, глаз глубину и плечи.
Но есть великий поминальный день,
Родительской суббота та зовется.
Зажги свечу, и пусть танцует тень,
Пока молитва об усопших льётся.
Душа пусть оторвётся от земли
И воспарит сейчас над небесами,
Чтоб, в мир иной ушедшие, могли
Понять, что они вечно рядом с нами!
Поздравления с Радоницей в смс
Радоницы день сегодня,
Помяни всех, кто ушел,
Помолись о душах славных —
День особый подошел.
Вспомни всех их добрым словом,
Доброй мыслью помяни,
И пошли ты ввысь, на небо,
Капельку своей любви.
Радоница — светлый памяти день,
Вспомним родителей — самых близких людей,
Вспомним всех тех, кто создал наш род,
В наших сердцах любовь к ним живет,
Будем держать в почете всегда
Бабушку, деда, маму, отца!
Тех, кто покинул этот мир,
Должны сейчас мы помянуть,
На Радоницу вспомним всех,
Не грех нам в этот день всплакнуть,
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов им много принесем
И будем думать мы о них!